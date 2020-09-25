Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел тайную инаугурацию из-за неуверенности в своей легитимности. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько сказал в интервью изданию Украина.ру

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«Я думаю, что он это решил сделать, чтобы укрепить личную власть, а также ввиду того, что он не был уверен в самом себе. То есть он не уверен в своей победе, поэтому эту инаугурацию он провел тайно, фактически даже не известив государственные белорусские СМИ», — сказал Безпалько.

Он отметил, что такая секретность стала поводом для большого количества шуток как в самой Белоруссии, так и за рубежом. По его словам, одна из последних про то, что Лукашенко был номинирован на Нобелевскую премию мира, но номинирован тайно.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета оппозиции для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.