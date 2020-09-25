На территории есть несколько отелей, в каком именно живет глава государства — неизвестно.
«Деренивскую купель» построили на базе советского оздоровительного санатория, особенностью которого были минеральные скважины и термальные источники.
Именно этот фешенебельный курорт в 2019 году якобы купила американская актриса Пэрис Хилтон. Официально эту информацию никто не подтверждает, но такие слухи распространяются среди местных жителей.
На территории есть дендропарк, оздоровительный комплекс, поле для мини-гольфа, парк скульптур, отели, рестораны, спа-комплекс, салон красоты. Самый дешевый номер стоит 2,3 тыс. гривен (6,3 тыс. рублей) за сутки, люкс — 4,2 тыс. гривен (11,5 тыс. рублей).