В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий рассказал, как смена власти в Соединённых Штатах повлияет на Украину

Эксперт уверен, что если Дональд Трамп будет переизбран на второй президентский срок, то политический курс США на украинском направлении в целом не изменится — «умирать за Украину или очень сильно платить за неё не будет никто».

«Для Байдена, понятно, это часть его проекта, с которого его сняли, когда выборы состоялись, и в этом плане вполне возможна какая-то интенсификация», — отметил в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий. Пётр и Джо. Наши внуки споют про Петра Порошенко © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы, Джо Байден курировал украинское направление и, как стало известно в 2020 году после публикации внефракционным депутатом Верховной Рады Андреем Деркачом, отдала прямые указания по управлению страной Петру Порошенко, когда тот был президентом Украины.

«(В случае победы Байдена — ред.) Американское присутствие на Украине возобновится, может быть, в каком-то виде возобновится внешнее управление на Украине на прежнем уровне, вернут на работу специалистов по Восточной Европе, пачками уволенных при Трампе, и они снова будут рулить процессом. Но украинским гражданам от этого лучше точно не станет», — заявил Дробницкий.

Обама не скрывал, что США выступили посредником при смене власти на Украине в результате майдана, многие высокопоставленные должности в стране, в том числе в правительстве, заняли американцы или их протеже.