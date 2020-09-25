«У американцев не получается установить однополярный мир, так как у них появились серьезные конкуренты в лице России, Китая и некоторых других государств», — подчеркнул сенатор.
Он отметил, что США «пытаются информационными средствами компенсировать свою новую относительную слабость бывшего гегемона».
Мультимедийная конференция «Фейки и блоки — главные инструменты информационной агрессии против России» прошла в мультимедийной студии редакции Украина.ру 25 сентября.
В мероприятии также принимали участие член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский, шеф-редактор сайта РИА Новости Виктор Мараховский и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский (г. Киев).
Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.