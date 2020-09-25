Информационная война против России, развязанная США, вызвана провалами попыток Вашингтона закрепить монополярный мир, возникший после распада СССР, сказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на мультимедийной конференции в студии редакции Украина.ру в Москве 25 сентября

«Борьба идет за сознание в глобальном масштабе, и мы здесь столкнулись с очень серьезным противодействием, которое связано с тем, что у американцев не складывается их сценарий», — сказал Пушков.

«Рука Трампа» и правда о преступлениях США. Жуткие подробности дела Джулиана Ассанжа © AFP, LLUIS GENE

Где-то это удалось, как например в Ливии, где свергли Каддафи, или на Украине, где-то не удалось, как в Сирии и Венесуэеле, добавил он.

Мультимедийная конференция «Фейки и блоки — главные инструменты информационной агрессии против России» прошла в мультимедийной студии редакции Украина.ру 25 сентября.

В мероприятии также принимали участие член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский, шеф-редактор сайта РИА Новости Виктор Мараховский и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский (г. Киев).

Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.