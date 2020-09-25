«Что мы получим в результате этих выборов? Сегодня к партии Зеленского есть две оппозиционные политические силы. Обе они страдают тем, что не могут считаться общеукраинскими. "Оппозиционная платформа — За жизнь", если коротко сводить ее концепцию, то это Украина без Галличины. Это фактически пророссийская концепция. А партия Петра Порошенко ["Европейская солидарность] — это Украина без Крыма и Донбасса», — заявил он.
По словам Бондаренко, после местных выборов появится еще одна оппозиция — «фронда мэров», с которой столкнется Зеленский.