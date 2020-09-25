Президенту Украины Владимиру Зеленскому и его партии «Слуге народа» после местных выборов придется договариваться с тремя оппозиционными силами. Об этом 25 сентября заявил украинский политолог Кость Бондаренко на пресс-конференции, которую транслировал Интерфакс-Украина на своем YouTube-канале

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