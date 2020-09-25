Способы завоевания в 21 веке выглядят иначе, чем в прошлые века, сказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на мультимедийной конференции в студии редакции Украина.ру в Москве 25 сентября

По его словам, «изменился характер схватки за превосходство». Поначалу это было завоевание территории противника, позднее появился феномен колониализма, когда крупные державы стали себя усиливать за счет захвата ничейных территорий.

«Сейчас никто территорию за редким исключением захватывать не собирается, потому что нужна не территория, нужен контроль. А контроль обеспечивается через приход к власти в различных государствах политических элит», — сказал Пушков.

На правах колонии. Как Европа шантажирует Украину отказом от безвиза © Андрей Лубенский

Он добавил, что сейчас завоевание территорий и подчинение населения слишком дорого обходится захватчику, сопряжено с трудностями и вызывает сопротивление.

В качестве примера он привел захват Ирака американскими войсками, из-за чего США завязли там на десять лет.

Мультимедийная конференция «Фейки и блоки — главные инструменты информационной агрессии против России» прошла в мультимедийной студии редакции Украина.ру 25 сентября.

В мероприятии также принимали участие член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский, шеф-редактор сайта РИА Новости Виктор Мараховский и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский (г. Киев).

Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.