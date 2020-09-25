Украинских пользователей российской социальной сети «ВКонтакте» (ВК) возьмут на учет полиции. Об этом 25 сентября на онлайн-конференции «Перспективы диджитализации страны и риски кибербезопасности» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов

Он отметил, что правоохранители будут расследовать факты распространения контента в запрещенной на Украине соцсети. Минкульт Украины пожалуется в Google на российскую соцсеть «Вконтакте» © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«Мы сегодня занимаемся этими вопросами, специалисты понимают, о чем идет речь. Они очень быстро меняют прокси… Мы считаем, что в ближайшее время с помощью наших иностранных партнеров этот вопрос будет решен», — отметил Данилов.

Он также обратил внимание на то, что украинские пользователи должны понимать всю ответственность.

«ВКонтакте» в числе ряда других российских интернет-ресурсов запрещен на Украине с 2017 года. Недавно запрет был продлен указом президента Владимира Зеленского. При этом разработчики ВК доработали приложение соцсети, благодаря чему украинские пользователи легко могут обходить блокировку.