Он отметил, что правоохранители будут расследовать факты распространения контента в запрещенной на Украине соцсети.
«Мы сегодня занимаемся этими вопросами, специалисты понимают, о чем идет речь. Они очень быстро меняют прокси… Мы считаем, что в ближайшее время с помощью наших иностранных партнеров этот вопрос будет решен», — отметил Данилов.
Он также обратил внимание на то, что украинские пользователи должны понимать всю ответственность.
«ВКонтакте» в числе ряда других российских интернет-ресурсов запрещен на Украине с 2017 года. Недавно запрет был продлен указом президента Владимира Зеленского. При этом разработчики ВК доработали приложение соцсети, благодаря чему украинские пользователи легко могут обходить блокировку.