Наташа Королева простила измену своему супругу стриптизеру Сергею Глушко (известному под псевдонимом Тарзан). Она пришла к нему на шоу, видео с мероприятия он разместил 24 сентября в своем Instagram

«Я есть мужик на 200%». Тарзан сделал шокирующее признание о своей измене и Ефремове © Mikhail Popov / wikimedia.org

«Думали, да х.. угадали», — двусмысленно подписал Глушко видео.

Он сопроводил свой пост хештегами «наташа королева» и «любовь». Кроме того, Тарзан отключил возможность комментариев под видео — по всей видимости, чтобы избежать возможного нашествия хейтеров после разразившегося ранее скандала.

В сентябре Королева написала заявление о пропаже из квартиры ценностей — бриллиантов и денег. Якобы когда певицы не было дома, к ее супругу приходили две неизвестные женщины. Позже российская актриса Анастасия Шульженко, снимающаяся преимущественно в сериалах, заявила, что встречалась со стриптизером полтора года и беременна от Глушко, а Королева оболгала ее из-за мести. Актриса посетила несколько телепередач, в ходе которых оказалось, что девушка ребенка не ждет. Сам Тарзан признался, что изменил, но заявил, что стал жертвой мошенниц.