Если Филатов и Садовый имею все шансы остаться на постах мэров, то сказать, что Кличко ждет светлое политическое будущее, нельзя, считает эксперт. Пока реальных конкурентов у градоначальника нет, но столица — город особенный, тут можно выиграть выборы, фактически их проиграв.
«В Киеве исход выборов больше зависит от перипетий законодательства: будет ли до выборов во втором чтении принят закон о Киеве, который существенно ослабит полномочия действующего мэра, и кто будет назначен главой Киевской государственной городской администрации (КГГА). Потому что глава КГГА имеет больше полномочий и больший вес, чем мэр», — прокомментировал Бизяев.
Что касается Харькова, то там может разыграться самая интересная, по мнению эксперта, борьба. Шансы на победу очень высокие у действующего мэра Геннадия Кернеса, но ему может помешать состояние здоровья.
Альтернативный вариант — Михаил Добкин. Его шансы сильно вырастут, если не будет Кернеса.
Кстати, сам Добкин несколько дней назад заявил, что выдвинул свою кандидатуру, только чтобы подстраховать болеющего коронавирусом Кернеса.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.