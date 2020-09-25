Мэру Днепра Борису Филатову и главе Львова Андрею Садовому вряд ли что-то помешает победить на местных выборах 25 октября, а вот мэр Киева Виталий Кличко и лидер Харькова Геннадий Кернес могут лишиться своих кресел, рассказал эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

Если Филатов и Садовый имею все шансы остаться на постах мэров, то сказать, что Кличко ждет светлое политическое будущее, нельзя, считает эксперт. Пока реальных конкурентов у градоначальника нет, но столица — город особенный, тут можно выиграть выборы, фактически их проиграв.

«В Киеве исход выборов больше зависит от перипетий законодательства: будет ли до выборов во втором чтении принят закон о Киеве, который существенно ослабит полномочия действующего мэра, и кто будет назначен главой Киевской государственной городской администрации (КГГА). Потому что глава КГГА имеет больше полномочий и больший вес, чем мэр», — прокомментировал Бизяев.

Золотарев: в Киеве победит хутор, а харьковчане проголосуют и за мумию Кернеса © кадр из видео Украина.ру Геннадия Кернеса, но ему может помешать состояние здоровья.

Альтернативный вариант — Михаил Добкин. Его шансы сильно вырастут, если не будет Кернеса.

Кстати, сам Добкин несколько дней назад заявил, что выдвинул свою кандидатуру, только чтобы подстраховать болеющего коронавирусом Кернеса.

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