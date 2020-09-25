Ответственность за войну в Донбассе несут те, кто пришел к власти на Украине после Майдана 2013-2014 гг. Такую точку зрения высказал общественный деятель Сергей Сивохо в интервью изданию Украина.ру

Сергей Сивохо: проданный смех © Руслан Мармазов

Сивохо отметил, что в те годы он был далек от политики и не представлял, что на его малой родине будет война.

«И я считаю, что вина лежит прежде всего на тех, кто пришёл к власти после Майдана. Если бы они не нагнетали ситуацию, не пытались поломать Донбасс через колено, возможно, события развивались бы по-другому», — сказал он.

Полный текст интервью читайте здесь.