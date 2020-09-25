Ранее Сивохо организовал так называемую Платформу примирения, которая ставила своей целью найти мирный путь возвращения неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в состав Украины. Тогда же он стал советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Однако его деятельность на этом посту продлилась недолго, после критики со стороны националистов и срыва презентации Платформы Сивохо был уволен из СНБО.
Сивохо отметил, что в те годы он был далек от политики и не представлял, что на его малой родине будет война.
«И я считаю, что вина лежит прежде всего на тех, кто пришёл к власти после Майдана. Если бы они не нагнетали ситуацию, не пытались поломать Донбасс через колено, возможно, события развивались бы по-другому», — сказал он.
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