Россия должна громче заявлять о своей позиции, должна предъявлять миру что-то новое. Об этом сказал советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев

В Совете Федерации в четверг, 24 сентября, состоялось заседание круглого стола на тему «После пандемии: информационные войны в современном мире. Выводы для России». В заседании приняли участие сенаторы, журналисты, руководители ведущих СМИ России, представители МИД РФ, советники президента РФ.

«Мне кажется, что после распада СССР… мы чувствуем себя немного провинциалами, не хватает смелости громче заявлять о своей позиции, предъявлять что-то новое», — сказал Фадеев.

Информационное противостояние будет обостряться – Пушков © РИА Новости, Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

«Мы не провинциалы… Наш народ не может быть провинциальным. Если мы будем чувствовать себя провинциальным народом продолжительное время, страна Россия просто закончится. Потому что Россия — это игрок мировой истории на протяжении столетий», — подчеркнул советник президента РФ.

Участники круглого стола также обсудили меры, необходимые для эффективного противостояния информационным атакам и цензуре, которая стала возможной благодаря монопольному положению ряда медиакомпаний.