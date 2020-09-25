В Совете Федерации в четверг, 24 сентября, состоялось заседание круглого стола на тему «После пандемии: информационные войны в современном мире. Выводы для России». В заседании приняли участие сенаторы, журналисты, руководители ведущих СМИ России, представители МИД РФ, советники президента РФ.
«Мне кажется, что после распада СССР… мы чувствуем себя немного провинциалами, не хватает смелости громче заявлять о своей позиции, предъявлять что-то новое», — сказал Фадеев.
Он напомнил, что Советский Союз, несмотря на проблемы, которые и привели к его распаду, имел что предъявить миру. Но имеет это и нынешняя России: в стране, по его словам, сохранены и развиваются ценностные основания, которые привлекательны для многих. Но тут нужно проделать серьёзную работу.
«Мы не провинциалы… Наш народ не может быть провинциальным. Если мы будем чувствовать себя провинциальным народом продолжительное время, страна Россия просто закончится. Потому что Россия — это игрок мировой истории на протяжении столетий», — подчеркнул советник президента РФ.
Участники круглого стола также обсудили меры, необходимые для эффективного противостояния информационным атакам и цензуре, которая стала возможной благодаря монопольному положению ряда медиакомпаний.