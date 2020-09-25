Ранее Сивохо организовал так называемую Платформу примирения, которая ставила своей целью найти мирный путь возвращения неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в состав Украины. Тогда же он стал советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Однако его деятельность на этом посту продлилась недолго, после критики со стороны националистов и срыва презентации Платформы Сивохо был уволен из СНБО.
«Пацифисты по природе своей более пассивны, миролюбивы и не объединены, а их малочисленные оппоненты активны, лучше организованы и профинансированы», — сказал Сивохо.
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