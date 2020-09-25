Украинский общественный деятель Сергей Сивохо считает, что сторонников мирного разрешения конфликта в Донбассе большинство, но они все равно пока не могут эффективно противостоять «партии войны». Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Сергей Сивохо: проданный смех © Руслан Мармазов «Пацифисты по природе своей более пассивны, миролюбивы и не объединены, а их малочисленные оппоненты активны, лучше организованы и профинансированы», — сказал Сивохо. Полный текст интервью читайте здесь.