Экс-министр соцполитики Украины Андрей Рева начал разговор на тему, не являющуюся основной для шоу, и проигнорировал предупреждение ведущего, за что его выгнали из прямого эфира на телеканале ZIK. Соответствующее видео 25 сентября обнародовали в YouTube

Спор завязался между экс-министром и бывшим депутатом Юрием Левченко относительно «Роттердам+». Дискуссия между политиками разгорелась в конце передачи. Левченко во время ответа на вопрос о том, можно ли привлечь предыдущую власть к ответственности за «сдачу Крыма», ответил, что «гипотетически можно».

«Надо расследовать этот вопрос, надо доказывать. Гипотетически можно, но я очень часто повторяю, в контексте тех, кто был у власти, правительства Александра Турчинова, Владимира Гройсмана, Арсения Яценюка, Петра Алексеевича Порошенко и так далее, есть гораздо проще дела, по которым их можно привлечь к ответственности. Есть масса коррупционных дел, по которым очень легко при желании, при политической воле их можно привлечь к ответственности. Тот самый "Роттердам+", по которому недавно, вместо того чтобы привлечь к ответственности, СБУ сделала экспертизу и сказала, что не было никаких убытков», — отметил экс-депутат.

Не считает за людей. Скандалист Рева назвал жителей Донбасса мразями © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ведущий сделал политику замечание, отметив, что на данный момент речь в студии идет не о «Роттердам+». И предупредил, что в следующий раз выключит микрофон.

На это Рева ответил: «Выключайте», продолжив свой рассказ. В итоге ведущий отправил Реву и Левченко за кулисы.