Директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков не исключил существования договоренностей о том, что действующий мэр Харькова Геннадий Кернес сохранит свой пост, но лишь для поддержания бренда, а руководить будет другой человек. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Золотарев: в Киеве победит хутор, а харьковчане проголосуют и за мумию Кернеса © кадр из видео Украина.ру Михаил Добкин.

По мнению Рудякова, исход выборов в Харькове во многом будет зависеть от состояния здоровья Кернеса.

«Там могут быть какие-то договорняки их внутренние харьковские из серии "два в одном флаконе", что Кернес ведет бренд, а реально уже готов другой человек, который будет работать, потому что тот не сможет по состоянию здоровья», — сказал он.

Что касается Добкина, то, по мнению политолога, у него есть шансы, только если он будет играть «командную игру». Персональные шансы у него невелики, и с Кернесом он конкурировать не сможет, отметил эксперт.

Местные выборы пройдут на Украине 25 октября.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.