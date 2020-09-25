Ранее «Блок Кернеса Успешный Харьков» выдвинул кандидатом на пост мэра Харькова Кернеса. Также для регистрации кандидатом в мэры подал документы экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин.
По мнению Рудякова, исход выборов в Харькове во многом будет зависеть от состояния здоровья Кернеса.
«Там могут быть какие-то договорняки их внутренние харьковские из серии "два в одном флаконе", что Кернес ведет бренд, а реально уже готов другой человек, который будет работать, потому что тот не сможет по состоянию здоровья», — сказал он.
Что касается Добкина, то, по мнению политолога, у него есть шансы, только если он будет играть «командную игру». Персональные шансы у него невелики, и с Кернесом он конкурировать не сможет, отметил эксперт.
Местные выборы пройдут на Украине 25 октября.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.