В интервью Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий выразил мнение, что, когда на дебатах речь зайдёт о прошлом кандидатов в президенты, действующий глава государства Дональд Трамп и бывший вице-президент страны Джо Байден вспомнят о и России, и об Украине

Кандидаты в президенты США встретятся на первых теледебатах 29 сентября в городе Кливленде (штат Огайо). Дискуссия будет разделена на 6 раундов по 15 минут, каждый из которых будет посвящён отдельной теме: эпидемия коронавируса, обеспечение прозрачности избирательного процесса, охватившие страну протесты на почве расовой несправедливости, экономика, замещение вакантной должности в Верховном суде США, экономические вопросы, предыдущая деятельность обоих кандидатов.

В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий выразил мнение, что в контексте послужного списка действующий президент США Дональд Трамп и бывший вице-президент страны Джо Байден наверняка вспомнят и о России, и об Украине. Трамп vs Байден: кого Украина сделает президентом, а кому испортит имидж © AFP, TIMOTHY A. CLARY, Robyn BECK

«Я думаю, что за словом в карман точно не полезут в этом случае: опять будет попытка спрыгнуть на то, что Трампу помогает Россия, что у него друг Владимир Путин, а в ответ будет что-то насчёт воровства. Там же не просто воровство, а коррупция на Украине плюс коррупция с китайскими компания плюс секс-трафик и проституция — дело похуже денег даже обстоит. Так что, может быть, это дело упомянут ещё, да», — сказал эксперт.

В администрации президента Барака Обамы Байден курировал украинское направление, а его сын Хантер входил в совет директоров энергетической компании Burisma бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского и причастен к коррупционным схемам, доказательства чего привёл внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Деркач.

Трампа ещё во время избирательной кампании 2016 года голословно обвинили в сговоре с российскими властями, но доказать это так и не удалось. Украине президент-республиканец не уделял столько много внимания, как предшественники, но именно эта страна оказала самое большое влияние на его политическую карьеру. Осенью 2019 года Палата представителей запустила процедуру импичмента в отношении Трампа за то, что он якобы угрожал президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить военную помощь Киеву, если тот не инициирует расследование деятельности Байденов. В конечном итоге Сенат не признал хозяина Белого дома виновным.

«Кстати говоря, у меня до сих пор нет уверенности, что дебаты вообще состоятся, потому что состояние Джо Байдена должно беспокоить штаб Демократической партии, поэтому, может быть, под каким-либо предлогом возьмут и свернут», — добавил Дробницкий.

За время избирательной кампании Байден неоднократно делал странные заявления и допускал много оговорок. Так, на предвыборном митинге в Филадельфии 20 сентября он сказал, что к концу его выступления от коронавируса в США умрёт 200 миллионов человек. Вероятно, он имел в виду примерно 200 тысяч пациентов, скончавшихся от COVID-19 на тот момент, но получилось, что внезапно похоронил 2/3 населения страны. Ранее Байден путал, за какой пост борется, сказав про сенатора, а не президента. Темнокожему радиоведущему он ответил, что если тот не может определиться с выбором, то он «не черный». Ошибся претендент на высший государственный пост и в цитировании Декларации независимости, а также говорил, что был арестован за попытку встречи с борцом против апартеида в ЮАР Нельсоном Манделой, хотя такого на самом деле не было.