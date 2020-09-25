По его мнению, на выборах «Слуга народа» наберет не больше 20% поддержки, что меньше, чем могло бы быть. При этом он отметил, что ослабление президента Владимира Зеленского и его команды идет и будет продолжаться вне зависимости от результатов выборов, так как они не проводят внятной политики.
«И на этих местных выборах, я думаю, несмотря даже на все хитрости, они все равно уступят… У них сложится ситуация, когда у них будет в центре несколько опорных пунктов по территории страны, но в большинстве регионов им придется договариваться с местными князьками. При этом договариваться им придется не с позиции сильного центра, а с позиции младшего партнера, и, соответственно, тогда центр будет терять свой авторитет», — сказал Рудяков.
По данным соцопросов, на местных выборах за «Слугу народа» готовы проголосовать 30%, за ОПЗЖ — 17%, а за «Евросолидарность» — 16%.
Местные выборы пройдут на Украине 25 октября.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.