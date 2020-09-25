После местных выборов в большинстве регионов Украины провластной партии «Слуга народа» придется договариваться с региональными элитами не с позиции сильного центра, а с позиции «младшего партнера». Об этом директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал в интервью изданию Украина.ру

На украинских местных выборах в рейтинге лидируют две партии — опрос © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского и его команды идет и будет продолжаться вне зависимости от результатов выборов, так как они не проводят внятной политики.

«И на этих местных выборах, я думаю, несмотря даже на все хитрости, они все равно уступят… У них сложится ситуация, когда у них будет в центре несколько опорных пунктов по территории страны, но в большинстве регионов им придется договариваться с местными князьками. При этом договариваться им придется не с позиции сильного центра, а с позиции младшего партнера, и, соответственно, тогда центр будет терять свой авторитет», — сказал Рудяков.

По данным соцопросов, на местных выборах за «Слугу народа» готовы проголосовать 30%, за ОПЗЖ — 17%, а за «Евросолидарность» — 16%.

Местные выборы пройдут на Украине 25 октября.

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