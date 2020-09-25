В интервью Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий заявил, что если в ближайшее время в деле о компании Burisma, в совет директоров которой входил сын кандидата в президенты США Джо Байдена, появятся какие-то подвижки, то политические предпочтения американских избирателей накануне голосования могут измениться

23 сентября два комитета Сената опубликовали отчёт по результатам расследования деятельности предыдущей администрации Белого дома, в котором, в частности, говорится о том, что работа Хантера Байдена в энергетической компании Burisma бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского в тот период, когда его отец Джо Байден занимал пост вице-президента США, создавала конфликт интересов. Причём, как отмечают сенаторы, об этом риске Барака Обаму предупреждали сотрудники администрации, но он предпочитал закрывать глаза на этот факт. Миллионы долларов Байдену от «сомнительных граждан». В президентских выборах в США появилась «украинская карта» © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Проблема 2016 и 2020 годов состоит в том, что избиратели вообще на различного рода вбросы реагируют слабо. Больше повлияли бы очень серьёзные нынешние именно действия. Например, то, что предъявлено обвинение одному из идеологов трампизма и бывшему стратегу Белого дома Стивену Бэнону, либо по делу Burisma, либо по делу о заговоре против Трампа, кто-то из высокопоставленных сотрудников спецслужб будет арестован, это тоже будет проявлением силы, интересный дальнейший ход. Что-то такое действенное, потому что компроматы из прошлого, как показывает практика, не очень идут», — сказал в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий.

Оценивая вероятность продвижения по делу Burisma до президентских выборов, эксперт напомнил, что у Министерства юстиции США есть правило за 2 месяца до голосования не предпринимать никаких телодвижений, которые способны повлиять на предвыборный расклад, однако на практике оно неоднократно нарушалось.

Стоит вспомнить события 2016 года. 28 октября Джеймс Коми, возглавлявший ФБР, сообщил об обнаружении новых материалов по делу об использовании кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон личного электронного ящика в бытность госсекретарём. Это привело к утрате демократами значительного преимущества в предвыборной гонке. Таким образом, за день до выборов разница в рейтингах Хиллари Клинтон и Дональда Трампа находилась в пределах статистической погрешности.