Скандальное дело Юрченко. Выйдет ли на свободу попавшийся на взятке «слуга народа»
Скандальное дело Юрченко. Выйдет ли на свободу попавшийся на взятке «слуга народа»
© Facebook, Олександр Юрченко
«За нардепа внесли залог в полном объеме», — сказал он.

Ранее суд установил залог в размере 3,2 миллиона гривен (около 7 миллиона рублей). Чемерис уточнил, что средства внесли 24 сентября.

Также сообщается, что Юрченко вышел из СИЗО.