«За нардепа внесли залог в полном объеме», — сказал он.
Ранее суд установил залог в размере 3,2 миллиона гривен (около 7 миллиона рублей). Чемерис уточнил, что средства внесли 24 сентября.
Также сообщается, что Юрченко вышел из СИЗО.
«За нардепа внесли залог в полном объеме», — сказал он.
Ранее суд установил залог в размере 3,2 миллиона гривен (около 7 миллиона рублей). Чемерис уточнил, что средства внесли 24 сентября.
Также сообщается, что Юрченко вышел из СИЗО.
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