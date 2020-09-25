За депутата Рады от фракции «Слуги народа» Александра Юрченко, которого Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревают во взяточничестве, внесли залог. Об этом 25 сентября сообщила «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемериcа

Скандальное дело Юрченко. Выйдет ли на свободу попавшийся на взятке «слуга народа» © Facebook, Олександр Юрченко Ранее суд установил залог в размере 3,2 миллиона гривен (около 7 миллиона рублей). Чемерис уточнил, что средства внесли 24 сентября. Также сообщается, что Юрченко вышел из СИЗО.