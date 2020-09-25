В начале ноября в США пройдут выборы президента. Для Украины наиболее прогнозируемой и благоприятной будет победа представителя от демократов Джо Байдена. Свою оценку последствий победы того или иного кандидата дали украинские дипломаты, сообщает «РБК-Украина» 25 сентября

Экс-посол Украины в США и бывший глава МИД Украины Константин Грищенко заявил, что попытки действующего президента Дональда Трампа наладить отношения с Кремлем рискованны для Украины, и его избрание не самый удачный для страны вариант.

Дипломат считает, что наиболее прогнозируемым и благоприятным для его государства будет победа Джо Байдена. Грищенко назвал его политику более жестким и решительным вариантом, чем у бывшего президента Барака Обамы.

Миллионы долларов Байдену от «сомнительных граждан». В президентских выборах в США появилась «украинская карта» © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Валерий Чалый считает, что его государству нужно стать более активным в отношениях с США.

«Выжидательная позиция — неверная. Большая ошибка считать, что двухпартийная поддержка предоставляется Украине автоматически. Нам надо постоянно показывать, почему Украина важна для США, нам надо не бояться активных действий», — сказал он.

Дипломат выразил мнение, что для Украины не менее значимы и предстоящие американские выборы в Сенат, палату представителей и губернаторов.

Выборы 59-го президента США запланированы на 3 ноября. Кандидат от партии республиканцев — действующий глава Белого дома Дональд Трамп, от демократов — Джо Байден.