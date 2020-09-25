Любовница стриптизера Сергея Глушко (известного под псевдонимом Тарзан) актриса Анастасия Шульженко 24 сентября потроллила его в своем Instagram

Тарзан рассказал о цикле шоу на ТВ с участием его любовниц - видео © Mikhail Popov / wikimedia.org Наташи Королевой «Красная помада».

Сама Шульженко предстала в кадре с красной помадой на губах.

«Меня развели, я повелся вследствие своего сексизма», — говорит в ролике Тарзан.

Шульженко объясняет, что сексизмом называют набор предрассудков и предвзятое отношение к людям или дискриминацию людей по признаку пола или гендера.

На прошлой неделе Тарзан публично признался в сети, что изменил Королевой с девушками, которые его «развели, а потом обокрали». Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы. Любовница Тарзана, Шульженко, заявила, что боится за свою жизнь и за близких. В эфире телешоу она сделала тест на беременность.