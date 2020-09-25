В ролике она прокомментировала признание Тарзана в измене, сопроводив видео песней его жены, российской певицы Наташи Королевой «Красная помада».
Сама Шульженко предстала в кадре с красной помадой на губах.
«Меня развели, я повелся вследствие своего сексизма», — говорит в ролике Тарзан.
Шульженко объясняет, что сексизмом называют набор предрассудков и предвзятое отношение к людям или дискриминацию людей по признаку пола или гендера.
На прошлой неделе Тарзан публично признался в сети, что изменил Королевой с девушками, которые его «развели, а потом обокрали». Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы. Любовница Тарзана, Шульженко, заявила, что боится за свою жизнь и за близких. В эфире телешоу она сделала тест на беременность.