России надо быть готовой к длительному процессу информационных войн, в ходе которых будет вестись борьба за будущий миропорядок. Об этом сказал председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков

В Совете Федерации в четверг, 24 сентября, состоялось заседание круглого стола на тему «После пандемии: информационные войны в современном мире. Выводы для России»

В заседании приняли участие сенаторы, журналисты, руководители ведущих СМИ России, представители МИД РФ, советники президента РФ.

Как отражать информационные атаки на Россию: мозговой штурм в Совете Федерации © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

По словам сенатора, круглый стол в СФ собрали для того, чтобы осмыслить феномен информационных войн — «потому что надо понимать, в какую эпоху мы живём, чего нам ждать и как нам действовать».

«Надо понять, насколько долгосрочным явлением будет информационное противостояние и, соответственно, как мы должны на него реагировать», — пояснил политик. Он добавил, что, по его мнению, «информационное противостояние будет обостряться и будет продолжаться».

По его словам, причина тут даже не в каких-то политических целях ряда государств — политических противников России, но в том, что «прежний миропорядок перестаёт действовать, идёт борьба за будущий миропорядок». Его формирование пытаются подчинить себе, прежде всего, США, пытающиеся сохранить или даже расширить свою политическую гегемонию, а без информационного господства гегемония установлена быть не может, подчеркнул Пушков. Он пояснил, что по этой причине США стремятся к установлению информационной монополии.

Сенатор отметил, что «поэтому информационные войны — это не просто попытка где-то там переиграть Россию или Китай, это часть борьбы за сохранение «того, что они называют американским лидерством».

Принимавшие участие в заседании круглого стола обсудили меры, необходимые для эффективного противостояния информационным атакам и цензуре, которая стала возможной благодаря монопольному положению ряда медиакомпаний.

В частности, главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов предложил собрать постоянно действующий форум политиков, журналистов, медиа-менеджеров, программистов, специалистов в информационных технологиях — для того, чтобы определить эффективные методы и средства борьбы за возможность свободно действовать в информационном пространстве и для противодействия политической цензуре компаний-монополистов.