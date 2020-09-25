В Совете Федерации в четверг, 24 сентября, состоялось заседание круглого стола на тему «После пандемии: информационные войны в современном мире. Выводы для России»
В заседании приняли участие сенаторы, журналисты, руководители ведущих СМИ России, представители МИД РФ, советники президента РФ.
Открывая работу круглого стола, Пушков отметил, что пандемия COVID-19 не объединила страны, а, напротив, ещё более размежевала. По его словам, достаточно посмотреть на то, как обострились отношения США и КНР, поскольку Соединенные Штаты пытались и до сих пор пытаются обвинить Китай в распространении коронавируса.
По словам сенатора, круглый стол в СФ собрали для того, чтобы осмыслить феномен информационных войн — «потому что надо понимать, в какую эпоху мы живём, чего нам ждать и как нам действовать».
«Надо понять, насколько долгосрочным явлением будет информационное противостояние и, соответственно, как мы должны на него реагировать», — пояснил политик. Он добавил, что, по его мнению, «информационное противостояние будет обостряться и будет продолжаться».
По его словам, причина тут даже не в каких-то политических целях ряда государств — политических противников России, но в том, что «прежний миропорядок перестаёт действовать, идёт борьба за будущий миропорядок». Его формирование пытаются подчинить себе, прежде всего, США, пытающиеся сохранить или даже расширить свою политическую гегемонию, а без информационного господства гегемония установлена быть не может, подчеркнул Пушков. Он пояснил, что по этой причине США стремятся к установлению информационной монополии.
Сенатор отметил, что «поэтому информационные войны — это не просто попытка где-то там переиграть Россию или Китай, это часть борьбы за сохранение «того, что они называют американским лидерством».
Принимавшие участие в заседании круглого стола обсудили меры, необходимые для эффективного противостояния информационным атакам и цензуре, которая стала возможной благодаря монопольному положению ряда медиакомпаний.
В частности, главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов предложил собрать постоянно действующий форум политиков, журналистов, медиа-менеджеров, программистов, специалистов в информационных технологиях — для того, чтобы определить эффективные методы и средства борьбы за возможность свободно действовать в информационном пространстве и для противодействия политической цензуре компаний-монополистов.