Четыре года назад в рамках того же закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине» село Красный Оскол стало Осколом.
Населенный пункт меняет свое название уже не в первый раз, до 1919 года он назывался Цареборисов.
Закон о декоммунизации вступил в силу на Украине в мае 2015 года. В его рамках в стране сменились сотни названий. Причём коснулось это не только улиц и станций метро, но и целых городов.
Так, например, Днепропетровск теперь носит название Днепр, Кировоград — Кропивницкий, Орджоникидзе — Покров. Всего около 300 населённых пунктов получили новые имена.
В Киеве переименовано почти 200 улиц. Их числе улица Максима Горького теперь носит название Евгения Харченко, улица Дружбы народов СССР стала Оболонской, Московский проспект — проспектом Степана Бандеры.
Известно так же о том, что в 2016 году в Верховную раду Украины поступал законопроект о «переименовании» Российской Федерации в «Московию». Однако это изменение пока не произошло.