Краснооскольское водохранилище стало Оскольским. В рамках украинского закона о декоммунизации из названия водоема убрали слово «красный». Премьер-министр Денис Шмыгаль подписал соответствующее распоряжение, его опубликовали на сайте правительства 23 сентября

Четыре года назад в рамках того же закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине» село Красный Оскол стало Осколом.

«Турбоатом» вместо «Московского проспекта». На Украине новое переименование в рамках декоммунизации © Facebook, Чистилін Володимир

Закон о декоммунизации вступил в силу на Украине в мае 2015 года. В его рамках в стране сменились сотни названий. Причём коснулось это не только улиц и станций метро, но и целых городов.

Так, например, Днепропетровск теперь носит название Днепр, Кировоград — Кропивницкий, Орджоникидзе — Покров. Всего около 300 населённых пунктов получили новые имена.

В Киеве переименовано почти 200 улиц. Их числе улица Максима Горького теперь носит название Евгения Харченко, улица Дружбы народов СССР стала Оболонской, Московский проспект — проспектом Степана Бандеры.

Известно так же о том, что в 2016 году в Верховную раду Украины поступал законопроект о «переименовании» Российской Федерации в «Московию». Однако это изменение пока не произошло.