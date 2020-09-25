Муж певицы Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко, он же Тарзан, публично признался, что изменил своей супруге. Артистка прокомментировала случившееся как семейный кризис, который просто нужно пройти и выложила видео к новому треку «Красная помада» у себя в Instagram 24 сентября

Слова новой песни перекликаются со сложившейся в семье ситуацией: «Красная помада мне идет, а он оказался не тот… Для него я невидимая, даже если разденусь догола».

Многие подписчики звезды решили, что это не совпадение, а история с изменой была пиаром пары перед выпуском новой композиции.

«Да раздевайтесь уже все до гола, и попрыгайте по сцене вместе с тарзаном голые, шуты гороховые. Ждём продолжения банкета,пора выводить маман, даже уже интересно, что ещё придумаете», «Дешёвый Пиар, дешёвая песня. Как же низко пала ваша Семья Наталья, никогда не ожидала от вас такого», «Песня дурацкая, держите уж марку до конца», — комментируют пользователи сети.

Тарзан рассказал о цикле шоу на ТВ с участием его любовниц - видео © Mikhail Popov / wikimedia.org Анастасия Шульженко выложила пост с признанием, что беременна от Тарзана.

Сначала стриптизер все отрицал и заявил, что в их с Королевой дом приходили две дамы, которые украли деньги и драгоценности. Певица написала заявление в полицию по факту кражи. Известно, что заведено уголовное дело и проводится расследование.

Позже шоумен нашел в себе силы и сделал публичное признание, что не хочет отрицать очевидное.

Шульженко появилась в эфире одного из ток-шоу, где не подтвердилось отцовство Тарзана в отношении ее будущего ребенка.

Девушка отрицает кражу и говорит, что любит Тарзана.