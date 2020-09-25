Служба безопасности Украины поймала на взятке прокурора в Днепропетровской области. Об этом 24 сентября сообщили в Facebook-группе «Управління СБ України у Дніпропетровській області»

В Киеве вымогатель подбросил боевую гранату под дверь экс-подруге © commons.wikimedia.org, Samo8383 Правоохранители задержали вымогателя на рабочем месте при получении всей суммы взятки. Во время задержания фигурант пытался избавиться от вещественных доказательств, выбросив купюры в окно. Сейчас задержанному планируют сообщить о подозрении.