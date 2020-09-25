По предварительной версии следствия, местная жительница обратилась к прокурору с заявлением о незаконном захвате приусадебной территории возле загородного частного дома. За внесение соответствующих сведений в единый реестр досудебных расследований и проведение других процессуальных действий чиновник потребовал от потерпевшей деньги.
Правоохранители задержали вымогателя на рабочем месте при получении всей суммы взятки. Во время задержания фигурант пытался избавиться от вещественных доказательств, выбросив купюры в окно.
Сейчас задержанному планируют сообщить о подозрении.