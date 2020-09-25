Первый президент СССР 89-летний Михаил Гобачев 24 сентября высказался по поводу продолжающихся уже второй месяц протестов в Белоруссии, передает pdmnews.ru

Белорусская милиция задержала адвоката оппозиционерки Колесниковой © Benjamin Hahn / flickr Александром Лукашенко.

«Моя уважаемая республика и белорусы, которых я люблю! Я знаю о них много, даже с тех времен, когда они приезжали заработать на хлеб в Ставропольский край. Молодцы белорусы. Теперь уже они характер имеют. Это очень хорошо. Я слежу внимательно. Сегодня описывают то, что происходило накануне. Это ж черт-те что. Я думаю, что это так просто не пройдет: что в эти дни происходило, и как с формированием выборов… Открывается колоссальное дело. Но это еще надо потрудиться много. Это все для молодежи нынешней», — сказал последний Генеральный секретарь ЦК КПСС.

В воскресенье белорусская оппозиция собирается провести масштабную «инаугурацию» Светланы Тихановской.