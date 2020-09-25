Милиция задержала в Минске адвоката арестованного члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой - Людмилу Казак. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома, передает РИА Новости

Суд в Минске оставил Колесникову под стражей © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Казак перестала выходить на связь днем. Как рассказал адвокат Виктор Мацкевич, она торопилась на судебное заседание, но в суд не пришла, а ее машину нашли припаркованной на Коммунистической улице, где у нее была встреча с коллегой.

Другого адвоката Колесниковой, Илью Салея, арестовали 11 сентября в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти.

Саму Колесникову по этой же статье арестовали 9 сентября.

В начале сентября соратники Колесниковой сообщили, что она около суток не выходит на связь. На следующий день Госпогранкомитет Белоруссии объявил, что оппозиционерку задержали на нейтральной территории, когда она вместе с единомышленниками Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым прошла оформление на пограничном пункте и направилась на машине в сторону Украины. В ведомстве заявили, что женщину фактически «выпихнули» из набиравшего скорость автомобиля. Родненков и Кравцов, которые 8 сентября дали пресс-конференцию в Киеве, обвинили белорусские власти в организации их выезда из страны и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, чтобы не допустить этого.