По словам собеседника агентства, юриста задержали «за совершение административного правонарушения», она находится в одном из районных отделов милиции.
Казак перестала выходить на связь днем. Как рассказал адвокат Виктор Мацкевич, она торопилась на судебное заседание, но в суд не пришла, а ее машину нашли припаркованной на Коммунистической улице, где у нее была встреча с коллегой.
Другого адвоката Колесниковой, Илью Салея, арестовали 11 сентября в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти.
Саму Колесникову по этой же статье арестовали 9 сентября.
В начале сентября соратники Колесниковой сообщили, что она около суток не выходит на связь. На следующий день Госпогранкомитет Белоруссии объявил, что оппозиционерку задержали на нейтральной территории, когда она вместе с единомышленниками Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым прошла оформление на пограничном пункте и направилась на машине в сторону Украины. В ведомстве заявили, что женщину фактически «выпихнули» из набиравшего скорость автомобиля. Родненков и Кравцов, которые 8 сентября дали пресс-конференцию в Киеве, обвинили белорусские власти в организации их выезда из страны и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, чтобы не допустить этого.