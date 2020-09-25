Чем дольше Киев тянет с реализацией Минских соглашений, тем меньше вероятность того, что ему удастся вернуть Донбасс. Об этом директор российского Центра политической информации Алексей Мухин сказал в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: Россия должна интегрировать Донбасс в свое экономическое пространство © Youtube / Алексей Зубец Сергей Лавров заявил, что не думает, что «при нынешнем украинском правительстве, как и при предыдущем президенте, будет какой-либо прогресс в выполнении Минских соглашений».

По словам Мухина, Россия, понимая, что Украина не заинтересована в выполнении «Минска-2», а европейские коллеги в лице Франции и Германии ей тут не помощники, уже поменяла свою политику в отношении Донбасса.

«Я так понимаю, явочным порядком происходит интегрирование экономики Донбасса с экономикой России на правах межгосударственных отношений, что очень серьезно помогает населению Донбасса выживать в этих непростых условиях», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что, чем больше Украина тянет с реализацией Минских соглашений, тем меньше вероятность того, что ей удастся интегрировать Донбасс обратно.

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