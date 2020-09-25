Президент Белоруссии Александр Лукашенко может сформировать конституцию по казахстанскому варианту, где Нурсултан Назарбаев остался при Совете безопасности и перетянул на себя полномочия президента. Об этом рассказал белорусский политолог Валерий Карбалевич в комментарии «Московскому комсомольцу»

Казахстанский эксперт предположил, чем именно закончится белорусский кризис © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

«Но я бы обратил внимание, что есть такой фактор как белорусский народ, который проснулся и выразил свое недовольство. В этих условиях невозможно взять и объявить человека президентом. Нужно пройти процедуру выборов и не думаю, что через пять лет ситуация будет другая», — указал Карбалевич.

Политолог при этом не допускает сценария при котором Лукшенко оставил бы после себя хоть одного из сыновей, поскольку в Белоруссии это воспримут очень негативно, и народ не примет ни одного человека с фамилией Лукашенко.

Более того, если говорить о его сыне Викторе, то он не обладает такими сильными талантами, которыми обладает отец и номенклатура его вряд ли примет, добавил специалист.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.