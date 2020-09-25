В интервью изданию Украина.ру китаист Николай Вавилов сказал, что в долгосрочной перспективе с вероятностью почти 100% политическое и экономическое противостояние США и Китая перерастёт в военное

Противостояние двух мировых держав усиливается с каждым днём. Белый дом грозит непременно наказать Пекин за распространение эпидемии коронавируса по всему миру и призывает мировое сообщество помочь в этом.

«По поводу того, могут ли торгово-экономические отношения перерасти в реальную войну. Они могут перерасти в войну, если ситуация выйдет из-под контроля. Такой сценарий существует, но он пока ещё недостаточно вероятен. Более вероятен сценарий начала холодной войны между Соединёнными Штатами и Китаем, и большей частью она будет по периметру Китая, то есть это будет касаться раздела сфер влияния в пограничных с Китаем территориях: в индийском вопросе, афганском и российском в том числе», — сказал в интервью изданию Украина.ру китаист Николай Вавилов. Дробницкий: Холодная война между КНР и США приведет к созданию "мира регионов" © РИА Новости, Нина Зотина

По словам эксперта, если внутриполитическая ситуация в Штатах продолжится ухудшаться, то шансы президента страны Дональда Трампа на переизбрание снизятся до критических отметок, и тогда ему потребуются активные шаги во внешней политике, защита суверенитета тех или иных американских союзников в Азии, вот тогда действительно возможно перерастание политического и экономического противостояния США и Китая в военное.

«Этот сценарий в долгосрочной перспективе практически 100%-ный. Почему? Потому что и США, и КНР — и производители, и экспортёры, и они в перспективе после разделения их экономик будут бороться за экономику мира, за рынки сбыта, за те или иные ресурсы и давить друг другу на болевые точки. Так или иначе два гегемона начнут бороться за всё пространство мира, мировое пространство, перетягивать на себя одеяло глобализма. Либо в краткосрочной перспективе — год — это произойдёт, либо оно неизбежно произойдёт через 5-10 лет», — заявил Вавилов.

Для сдерживания военного потенциала Китая США требуют подключить его к Договору о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), однако Россия категорически не приемлет этот ультиматум, поскольку документ двусторонний. К тому же у Пекина на сегодняшний день стратегических наступательных вооружений в 5-6 раз меньше, чем у Москвы и Вашингтона, поэтому возникает вопрос — либо предлагать китайцам подтянуться к тем уровням, которые установлены в договоре, либо США и России сокращать в 5-6 раз свои стратегические наступательные вооружения. Очевидно, что ни один, ни второй вариант не устроят Россию, США и Китай.