В эти дни со стороны украинской «партии войны» ведется много разговоров о том, что нельзя реинтегрировать Донбасс в состав Украины, поскольку Россия якобы оставит там агентов своего влияния.
И без роли России ясно, подчеркнул эксперт, что доминирующие настроения в Донбассе не коррелируются с той политикой, которую сегодня проводит официальный Киев: с декоммунизацией, с переписыванием истории, с навязыванием государственной церкви.
«Это все неприемлемо для Донбасса. А если компромисс отбрасывается, то о какой реинтеграции может идти речь? Если же мы хотим реинтеграции Донбасса, мы должны идти на уступки. В том числе на те, которые зафиксированы в Минских соглашений», — указал Золотарев.
Политолог также отметил, что Украина ведет себя так, будто бы она является победителем в войне с «сепаратистами», хотя и «Минск 1», и «Минск 2» были подписаны после военных поражений.
По его мнению, невыполнение украинской стороной приведет к тому, что конфликт будет заморожен на десятилетия.
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