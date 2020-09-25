Москва видит Донбасс в качестве предохранителя от превращения Украины в плацдарм против России. Об этом рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарёв в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарёв: Зеленский принадлежит к беспомощной «партии мира» Украины © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

И без роли России ясно, подчеркнул эксперт, что доминирующие настроения в Донбассе не коррелируются с той политикой, которую сегодня проводит официальный Киев: с декоммунизацией, с переписыванием истории, с навязыванием государственной церкви.

«Это все неприемлемо для Донбасса. А если компромисс отбрасывается, то о какой реинтеграции может идти речь? Если же мы хотим реинтеграции Донбасса, мы должны идти на уступки. В том числе на те, которые зафиксированы в Минских соглашений», — указал Золотарев.

Политолог также отметил, что Украина ведет себя так, будто бы она является победителем в войне с «сепаратистами», хотя и «Минск 1», и «Минск 2» были подписаны после военных поражений.

По его мнению, невыполнение украинской стороной приведет к тому, что конфликт будет заморожен на десятилетия.

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