Литва может ответить Евросоюзу на отказ проводить жесткую санкционную политику по Белоруссии только отказом от европейских дотаций. Об этом рассказал специалист по вопросам Прибалтики Александр Носович в комментарии Sputnik Литва

Помощь «друга». Польша и Литва хотят «стабилизировать» Белоруссию за чужие деньги © Facebook, Saulius Skvernelis Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс отреагирует решительными действиями на отказ Евросоюза ввести санкции против Белоруссии. Как именно собирается реагировать Вильнюс в таком случае, он не уточнил.

Эксперт подчеркнул, что Литва является дотационным государством, которое ничего не решает в Евросоюзе, а брюссельская бюрократия в лице Еврокомиссии по отношению к Белоруссии может решить очень много.

«Поэтому эти грозные заявления Науседы — это из серии "мама, я не буду кушать кашу, если ты не купишь мне велосипед". Вот примерно такая ожидается реакция. Чем может Литва напугать ЕС, чем может реципиент, иждивенец напугать своего спонсора? Поэтому все заявления Науседы выглядят очень смешно», — категоричен Носович.

По его мнению, единственное, что может Литва, так это создать некоторые неудобства провластным белорусам, запретив им, в частности, пользоваться Вильнюсским аэропортом для поездок по европейскому континенту.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.