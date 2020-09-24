В иске утверждается, что Дональд Трамп, его сестра Мариэнн Трамп Барри и их брат Роберт Трамп, скончавшийся в августе этого года, вступили в сговор, чтобы лишить Мэри Трамп наследства ее дедушки, Фреда Трампа, который умер в 1999 году.
«Они предали меня, тайно сотрудничали, чтобы украсть у меня, лгали относительно реальной ценности того, что я унаследовала», — цитирует агентство истицу.
Она также утверждает, что в семействе Трампов «мошенничество — это не просто семейный бизнес, это образ жизни».
Ранее Мэри уже выпустила скандальную книгу под названием «Слишком много, но никогда не достаточно: как моя семья создала самого опасного в человека в мире».