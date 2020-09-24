Несмотря на то, что случай с Навальным до сих пор не расследован, местные парламентарии обвиняют Кремль в том, что он виновен в нынешнем состоянии Навального.
В документе сказано, что отравление Алексея Навального в очередной раз напоминает о необходимости остановить строительство газопровода «Северный поток-2».
Помимо этого литовских депутатов беспокоит, что СП-2 «увеличит зависимость Европы от природного газа из Российской Федерации».
При этом они не говорят о том, что альтернативой российскому газу является существенно более дорогой американский, что приведет к полной зависимости ЕС от американского газа.
Напомним, канцлер Ангела Меркель ранее заявляла, что вопрос газопровода и отравления Навального не следует связывать и трубопровод должен быть достроен.