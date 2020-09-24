Несмотря на то, что случай с Навальным до сих пор не расследован, местные парламентарии обвиняют Кремль в том, что он виновен в нынешнем состоянии Навального.

«На кону честь Германии». Лавров высказался о перспективах «Северного потока 2»
«На кону честь Германии». Лавров высказался о перспективах «Северного потока 2»
© РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк
В документе сказано, что отравление Алексея Навального в очередной раз напоминает о необходимости остановить строительство газопровода «Северный поток-2».

Помимо этого литовских депутатов беспокоит, что СП-2 «увеличит зависимость Европы от природного газа из Российской Федерации».

При этом они не говорят о том, что альтернативой российскому газу является существенно более дорогой американский, что приведет к полной зависимости ЕС от американского газа.

Напомним, канцлер Ангела Меркель ранее заявляла, что вопрос газопровода и отравления Навального не следует связывать и трубопровод должен быть достроен. 