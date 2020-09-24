По его словам, совершенно иную политическую реальность, с которой придется считаться Зеленскому, предопределит то, что «слуги народа» не сумеют получить большинство в ключевых областных советах.
«Зеленского будут пытаться дожать, чтобы он сошел сам, поскольку вряд ли его удастся "отмайданить". Как говорят на Украине, любой майдан, который не акцентирован Вашингтоном, по определению контрафактный. Поэтому зеленого света Порошенко и нашим клиническим патриотам Вашингтон не дал. Все будет зависеть от экономической, социальной и финансовой ситуации в стране, и это определит политику», — считает политолог.
Тем не менее вероятность досрочных парламентских выборов после выборов местных может радикально возрасти.
«Может начаться распад монобольшинства, ведь монобольшинство «Слуги народа» сложено из депутатов, ориентированных на разных отцов-содержателей. Эти отцы-содержатели могут инспирировать центробежные процессы, то есть части «Слуги народа» начнут искать свою дальнейшую перспективу уже в отрыве от Зеленского», — рассказал Андрей Золотарев.
Именно отсутствие монобольшинства в Раде и сделает возможным скорые парламентские выборы, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.