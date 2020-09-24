Президент Украины Владимир Зеленский после местных выборов окажется в новой политической реальности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Страна будет другой. Что ждёт Украину после местных выборов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Зеленского будут пытаться дожать, чтобы он сошел сам, поскольку вряд ли его удастся "отмайданить". Как говорят на Украине, любой майдан, который не акцентирован Вашингтоном, по определению контрафактный. Поэтому зеленого света Порошенко и нашим клиническим патриотам Вашингтон не дал. Все будет зависеть от экономической, социальной и финансовой ситуации в стране, и это определит политику», — считает политолог.

Тем не менее вероятность досрочных парламентских выборов после выборов местных может радикально возрасти.

«Может начаться распад монобольшинства, ведь монобольшинство «Слуги народа» сложено из депутатов, ориентированных на разных отцов-содержателей. Эти отцы-содержатели могут инспирировать центробежные процессы, то есть части «Слуги народа» начнут искать свою дальнейшую перспективу уже в отрыве от Зеленского», — рассказал Андрей Золотарев.

Именно отсутствие монобольшинства в Раде и сделает возможным скорые парламентские выборы, добавил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.