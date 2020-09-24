Украина и Словакия имеют общее видение энергетической безопасности Европы и угроз, которые составляет проект «Северный поток - 2». Об этом 24 сентября заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы представителей СМИ после встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой в Братиславе, передает Офис президента Украины

«Приятно, что у нас общее видение энергетической безопасности Европы и согласие в том, что такие проекты, как "Северный поток — 2", несут серьезные будущие риски для ЕС и его единства», — сказал Зеленский.

Зеленский и Курц рассказали о разногласиях по поводу строительства «Северного потока-2» © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Напомним, на Украине и в США после истории с якобы отравлением российского блогера Алексея Навального представители властей стали говорить о необходимости приостановить строительство газопровода.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что разрешение истории с Навальным никак не увязано с завершением проекта «Северный поток 2».

Новые сложности с завершением трубопровода возникают постоянно. В частности, ассоциация страховщиков на днях заявила, что не будет покрывать риски, связанные с СП-2.