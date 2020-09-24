«Приятно, что у нас общее видение энергетической безопасности Европы и согласие в том, что такие проекты, как "Северный поток — 2", несут серьезные будущие риски для ЕС и его единства», — сказал Зеленский.
Зеленский также отметил, что Украина ценит и благодарит за ключевую роль Словакии в обеспечении реверсных поставок газа на Украину.
Напомним, на Украине и в США после истории с якобы отравлением российского блогера Алексея Навального представители властей стали говорить о необходимости приостановить строительство газопровода.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что разрешение истории с Навальным никак не увязано с завершением проекта «Северный поток 2».
Новые сложности с завершением трубопровода возникают постоянно. В частности, ассоциация страховщиков на днях заявила, что не будет покрывать риски, связанные с СП-2.