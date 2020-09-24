Лавров напомнил, что Соединенные Штаты ежедневно публично пытаются унизить Европейский союз, прежде всего Германию. США требуют от Германии «осознать свое счастье», под чем Вашингтон подразумевает отказ от «Северного потока 2» и переход на существенно более дорогой американский сжиженный природный газ, добавил он.
«Я считаю, это мое личное мнение, я сейчас не выступаю официально — я считаю, что этот вопрос теперь является делом чести Федеративной Республики Германия», — сказал Лавров.
Напомним, в ФРГ после истории с якобы отравлением российского блогера Алексея Навального многие влиятельные политики стали говорить о необходимости приостановить строительство газопровода.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что разрешение истории с Навальным никак не увязано с завершением проекта «Северный поток 2».
Тем не менее, новые сложности с завершением трубопровода возникают постоянно. В частности, ассоциация страховщиков на днях заявила, что не будет покрывать риски, связанные с СП-2.