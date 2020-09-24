Завершение проекта «Северный поток 2» после попыток США остановить его реализацию является делом чести для Германии, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров 24 сентября на пресс-конференции по итогам переговоров со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом

Лавров напомнил, что Соединенные Штаты ежедневно публично пытаются унизить Европейский союз, прежде всего Германию. США требуют от Германии «осознать свое счастье», под чем Вашингтон подразумевает отказ от «Северного потока 2» и переход на существенно более дорогой американский сжиженный природный газ, добавил он.

«Я считаю, это мое личное мнение, я сейчас не выступаю официально — я считаю, что этот вопрос теперь является делом чести Федеративной Республики Германия», — сказал Лавров.

«Северный поток – 2»: США собирают коалицию против проекта, его оператор рассчитывает на защиту Европейской комиссии © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что разрешение истории с Навальным никак не увязано с завершением проекта «Северный поток 2».

Тем не менее, новые сложности с завершением трубопровода возникают постоянно. В частности, ассоциация страховщиков на днях заявила, что не будет покрывать риски, связанные с СП-2.