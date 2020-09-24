Президентская партия «Слуга народа» теряет рейтинги, что было ожидаемо, однако победить в местной предвыборной гонке смогут только те партии, которые выдвинули известных избирателям кандидатов, рассказал эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

На местных выборах, в отличие от парламентских, рассказал Бизяев, люди голосуют не за политические объединения, а за знакомые лица.

Поэтому «Слуга народа» в этот раз делает акцент не просто на обновление власти и поиск новых кандидатов, ставку сделают на людей с хорошей репутацией.

«За ноунеймов на местах не голосуют. Даже учитывая все закавыки и сложности нового избирательного кодекса, все равно люди в первую очередь будут ориентироваться на человека, а потом на партию. Будет работать схема «я его знаю, значит, я голосую за него, и за его партию», — прогнозирует эксперт.

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Сделал эксперт прогноз и на то, в каких областях Украины будет самая интересная выборная борьба. Это Львов, Ровно, Киев, Черкассы, Днепр, Харьков, Одесса и Николаев.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.