«Я очень подавлена». Богатейшая украинская певица проигрывает в битве с коронавирусом
«Я очень подавлена». Богатейшая украинская певица проигрывает в битве с коронавирусом
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«Я очень переживал и понимал, что все направлено против простых людей. А я всегда был за простых людей, потому что я — простой человек. Революцию делают не романтики, а расчетливые люди, которые преследуют свои цели. А участвуют и погибают романтики. Вот это страшно», — сказал Данилко.    