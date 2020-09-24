Украинский артист Андрей Данилко заявил, что на Майдане погибали романтики, а инициировали ее «расчетливые люди». Об этом он рассказал в интервью телеканалу «1+1», на днях опубликованном в YouTube

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