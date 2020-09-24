Около 55% украинцев считают, что местные власти ближе к людям, чем центральные. Об этом 24 сентября свидетельствуют результаты 2-й волны опроса социологической группы «Рейтинг»

«Сравнивая уровень доверия, 35% отметили, что больше доверяют местной власти, 17% — более центральной. 17% доверяют представителям власти на обоих уровнях. Четверть не доверяют ни одной», — говорится в сообщении.

Павел Рудяков: На выборах «Слуге народа» придется договариваться с местными «князьками» с позиции младшего партнера © РИА Новости, Нина Зотина

Кроме того, половина опрошенных не видит угрозы раскола страны в результате процесса децентрализации власти, одновременно треть — противоположного мнения. Последних относительно больше среди старших респондентов и жителей сел.

Опрос проводился 19-22 сентября среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 1,4%.