«Сравнивая уровень доверия, 35% отметили, что больше доверяют местной власти, 17% — более центральной. 17% доверяют представителям власти на обоих уровнях. Четверть не доверяют ни одной», — говорится в сообщении.
Почти 40% считают, что в связи с децентрализацией власти ситуация в их местности улучшилась, 36% считают, что она не изменилась, только 16% — увидели ухудшение.
Кроме того, половина опрошенных не видит угрозы раскола страны в результате процесса децентрализации власти, одновременно треть — противоположного мнения. Последних относительно больше среди старших респондентов и жителей сел.
Опрос проводился 19-22 сентября среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 1,4%.