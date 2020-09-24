Полагать, что перераспределение полномочий что-то решает — большое заблуждение, считает эксперт. По его мнению, белорусы устали не от власти Александра Лукашенко и даже не от него самого.
«Они устали от порядка. От "самого чистого места на глобусе", от жестких ментов, в конце концов. А менты хоть при старой, хоть при новой Конституции — такие, какие есть», — прокомментировал журналист.
Все, чем на самом деле недовольны граждане Белоруссии — это срез с них самих. Поэтому перемены нужно начинать с самих себя, сказал Розенвайн.
Происходящее в Белоруссии эксперт сравнил с семьей, где один супруг адекватный, а второй — алкаш. Причем алкоголик по версии Розенвайна — это белорусское общество, оторванное от реальности. И предложение передать ему власть больше напоминает перекладывание ответственности на пьяницу за ведение «общих финансов, оплату коммуналки и уборку».
Полностью интервью с Антоном Розенвайном можно прочитать здесь.