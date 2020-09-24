Ранее Сейсембаев на своей странице в Facebook сообщил о встрече с Владимиром Зеленским и заявил, что займется реформами на Украине. Он также подчеркнул, что речь не идёт ни и о каком экспорте цветных революций, ни о каком-то опыте оппозиционной деятельности. Тем не менее, как сообщил Telegram-канал Klymenko Time, он и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили могут быть причастными к организации свержения законной власти в Казахстане.
Эксперт отметил, что Сейсембаева можно назвать в определенной степени околополитической фигурой, поскольку достаточно много внимания уделяется обсуждению его деятельности, его прошлого, когда он работал в бизнесе.
«Но он не принимал участия в политической деятельности, не играл активную роль в политических партиях и акцентировал все внимание на бизнесе», — указал Полетаев.
Сейсембаев один из немногих обеспеченных бизнесменов Казахстана, которые демонстрируют открытость, выступают в соцсетях, общаются с журналистами и блогерами, но конкретных политических действий, направленных на изменение существующего строя, он не осуществлял и не показывал, добавил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.