Практика показывает, что во время «цветных революций» на первый план выходят малоизвестные люди и во время свержения власти свой политический вес быстро наращивают. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Варяги-реформаторы на Украине. Как, почему и зачем они приезжают сюда © Facebook Маргулан Сейсембай Михаил Саакашвили могут быть причастными к организации свержения законной власти в Казахстане.

Эксперт отметил, что Сейсембаева можно назвать в определенной степени околополитической фигурой, поскольку достаточно много внимания уделяется обсуждению его деятельности, его прошлого, когда он работал в бизнесе.

«Но он не принимал участия в политической деятельности, не играл активную роль в политических партиях и акцентировал все внимание на бизнесе», — указал Полетаев.

Сейсембаев один из немногих обеспеченных бизнесменов Казахстана, которые демонстрируют открытость, выступают в соцсетях, общаются с журналистами и блогерами, но конкретных политических действий, направленных на изменение существующего строя, он не осуществлял и не показывал, добавил политолог.

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