Варяги-реформаторы на Украине. Как, почему и зачем они приезжают сюда
Варяги-реформаторы на Украине. Как, почему и зачем они приезжают сюда
© Facebook Маргулан Сейсембай
Ранее Сейсембаев на своей странице в Facebook сообщил о встрече с Владимиром Зеленским и заявил, что займется реформами на Украине. Он также подчеркнул, что речь не идёт ни и о каком экспорте цветных революций, ни о каком-то опыте оппозиционной деятельности. Тем не менее, как  сообщил Telegram-канал Klymenko Time, он и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили могут быть причастными к организации свержения законной власти в Казахстане.

Эксперт отметил, что Сейсембаева можно назвать в определенной степени околополитической фигурой, поскольку достаточно много внимания уделяется обсуждению его деятельности, его прошлого, когда он работал в бизнесе.

«Но он не принимал участия в политической деятельности, не играл активную роль в политических партиях и акцентировал все внимание на бизнесе», — указал Полетаев.

Сейсембаев один из немногих обеспеченных бизнесменов Казахстана, которые демонстрируют открытость, выступают в соцсетях, общаются с журналистами и блогерами, но конкретных политических действий, направленных на изменение существующего строя, он не осуществлял и не показывал, добавил политолог.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

 