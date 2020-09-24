Мир находится в состоянии информационного противостояния высокой интенсивности, информационная война против России носит тотальный характер. Об этом говорили участники состоявшегося 24 сентября в Совете Федерации «круглого стола» на тему «После пандемии: информационные войны в современном мире. Выводы для России»

В заседании приняли участие сенаторы, журналисты, руководители ведущих СМИ России, представители МИД РФ, советники президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

В частности, отмечалось, что распространение фейковых новостей о России является средством поддержания «антироссийского фона» в информационном пространстве и в политической сфере. Как отметил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, в информационной войне против РФ широко практикуется замалчивание неудобных фактов, выбор исключительно негативных поводов, агрессивно-враждебный тон большинства публикаций в иностранных СМИ и соцсетях.

При всей новизне средств, в информационной войне преследуются традиционные цели — подрыв международного авторитета РФ, уменьшение политического влияния на соседние государства, стремление добиться преимущества на глобальном рынке «методами недобросовестной конкуренции».

Для достижения этих целей Россию обвиняют то в хакерских атаках, то в устранении неугодных общественных деятелей, то в разжигании региональных конфликтов, то в искажении статистики по COVID-19. Применяется блокировка российских СМИ. Захарова: Блокирование МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина — это акт политической цензуры Киева © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Информационное противостояние навязано миру евро-атлантическим сообществом и достигло «печальных показателей», отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По её словам, оппоненты РФ использовали даже панические настроения, вызванные пандемией, для того, чтобы взвинтить градус информационной кампании против России.

Приводились конкретные примеры. Так, о недобросовестных методах борьбы с RT рассказал генеральный директор компании, первый заместитель главного редактора RT Алексей Николов.

Принимавшие участие в дискуссии обсудили меры, необходимые для эффективного противостояния информационным атакам и цензуре, которая стала возможной благодаря монопольному положению ряда медиакомпаний. В частности, предлагается больше внимания уделять информационной подготовке российских политических акций.

Для того, чтобы определить эффективные методы и средства борьбы за возможность свободно действовать в информационном пространстве, противодействия политической цензуре компаний-монополистов, необходимо собрать форум политиков, журналистов, медиаменеджеров, программистов, специалистов в информационных технологиях. С такой инициативой выступил главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов. Сначала обсуждение связанных с этим технических, организационных и политических проблем должно пройти на национальном уровне, но затем перейти на уровень международный, поскольку угроза свободе слова носит глобальный характер.