Лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко решил, как будут жить украинцы, если проголосуют на местных выборах за «Оппозиционную платформу – За жизнь» и «Слугу народа». Об этом 24 сентября говорится в его сообщении в Facebook

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