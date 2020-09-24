МИД Украины прокомментировал инаугурацию Лукашенко
МИД Украины прокомментировал инаугурацию Лукашенко
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«Хочешь жить, как в РФ, голосуй за ОПЗЖ. Хочешь жить, как в Белоруссии, голосуй за "Слугу народа", — заявил Порошенко.

По его мнению, украинцы будут жить, как в Евросоюзе только, если проголосуют за кандидатов от «Европейской солидарности».    