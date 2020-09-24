«Мне одного "Сталина" и стаканчик "Гитлера"»: украинцев возмутило новое блюдо винницкого суши-бара

Винницкий ресторан Darkside Sushi Hub разрекламировал свои «авторские» роллы «Сталин», чем возмутил пользователей сети. Соответствующий пост был размещен на днях на страницах ресторана в Facebook и Instagram

До чего декоммунизация дошла! Власти Винницы отменили Деда Мороза © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Пользователи сети действительно не остались равнодушны: «Вы больные!», «Рекомендую украсить ролл колосками недозрелой пшеницы… А на тарелку можно трафарет детской ладошки нанести», «Не знаю, каким надо быть оторванным от украинских реалий, чтобы это сделать».

Ресторану также предложили продолжить линейку напитком «Гитлер», салатом «Чикатило», стейком «Голодомор», десертом «Джек Потрошитель» и др.

Некоторые пользователи отметили под постами Национальную полицию Украины, заявив о нарушении закона о декоммунизации.

В ответ владельцы ресторана заявили, что имели в виду «совсем не то».

«Вчера и по сегодняшний день в наш адрес не перестают лететь угрозы о физической, насильственной и других расправах… Шквал таких эмоций принес ролл под названием "Сталин"!.. Название ролла не несло того подтекста, о котором сейчас идет речь. В определении названия фигурировала цветовая гамма! Красный и черный! Это не имя! Не фамилия! Это не связано никак ни с репрессиями, ни с расстрелами, ни с диктаторством и прочим другим!» — говорилось в сообщении.

Сейчас страница ресторана в Facebook недоступна, а в инстаграмном посте название ролла было изменено на Dark Side.