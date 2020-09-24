Если кандидатура нынешнего городского головы Харькова Геннадия Кернеса окажется в бюллетене для голосования, то он будет фаворитом №1 даже на больничной койке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко

Владимир Фесенко: Поражения «Слуги народа» на местных выборах не будет © glavred.info Геннадий Кернес сейчас продолжает лечение от коронавируса в берлинской клинике «Шарите». Тем временем экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин подал документы для регистрации кандидатом в мэры Харькова.

«Добкин является кандидатом для подстраховки на тот случай, если с Кернесом что-то случится. В отличие от Кернеса у него точно нет шансов выиграть выборы в первом туре. Тогда появятся шансы и у других кандидатов, у Фельдмана, который баллотируется от ОПЗЖ. Это чисто конъюнктурный выбор, потому что Фельдман поменял много разных партий. Он был и в «Батькивщине», «Нашем крае», сейчас в ОПЗЖ», — рассказал Владимир Фесенко.

Харькову и области серьезные позиции у блока Юлии Светличной, это бывший губернатор Харьковской области при Порошенко. Поэтому, если Кернес не будет участвовать в выборах, то в Харькове ожидается серьезная конкурентная борьба.

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