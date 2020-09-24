Украинская певица Камалия рассказала, что спустя почти три недели лечения коронавируса симптомы становятся тяжелее. Об этом 24 сентября она написала в своем Facebook

Хейтеры обвинили Камалию в черном пиаре на коронавирусе

В то же время, Камалия рассказала, что коронавирусом болеют даже ее сотрудники.

Помимо своих вокальных данных, Камалия известна также тем, что является супругой британско-украинского бизнесмена пакистанского происхождения Мохамада Захура, из-за чего в прессе ее часто называют богатейшей артисткой страны.