«Идет 18-й день нашей болезни на Ковид-19! Даже не знаю, что вам сказать! Я очень подавлена! Захуру (мужу Камалии — ред.) сегодня стало хуже, ездили в Александровскую, КТ показало до 40% поражения лёгких! Сменили антибиотики. Если не станет лучше до пятницы, то госпитализация неизбежна!» — написала она.
В то же время, Камалия рассказала, что коронавирусом болеют даже ее сотрудники.
Помимо своих вокальных данных, Камалия известна также тем, что является супругой британско-украинского бизнесмена пакистанского происхождения Мохамада Захура, из-за чего в прессе ее часто называют богатейшей артисткой страны.