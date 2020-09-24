Сейм Литвы в очередной раз пытается вмешаться во внутренние дела Белоруссии, объявляя Белорусскую атомную электростанцию (БелАЭС) угрозой ядерной безопасности Европы, говорится в заявлении Министерства энергетики республики, обнародованном 24 сентября

Ранее парламент Литвы единогласно принял резолюцию о том, что БелАЭС якобы представляет угрозу ядерной безопасности Европы.

«Резолюция Сейма Литвы по вопросам безопасности БелАЭС является очередной попыткой вмешательства во внутренние дела Беларуси и содействует росту напряженности в межгосударственных отношениях. Документ носит сугубо политический характер», — цитирует РИА Новости заявление Минэнерго.

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Для этих целей формируется образ Белоруссии как источника угрозы ядерной безопасности в Европе, добавили в министерстве.

Резолюция сейма Литвы была принята на фоне инспирированных Западом беспорядков в Белоруссии.

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Литовский парламент объявил президентом Белоруссии Светлану Тихановскую, которая набрала примерно 10% голосов на выборах президента республики.

После своего поражения она сбежала из Белоруссии на территорию Литвы.