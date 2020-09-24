Ранее парламент Литвы единогласно принял резолюцию о том, что БелАЭС якобы представляет угрозу ядерной безопасности Европы.
«Резолюция Сейма Литвы по вопросам безопасности БелАЭС является очередной попыткой вмешательства во внутренние дела Беларуси и содействует росту напряженности в межгосударственных отношениях. Документ носит сугубо политический характер», — цитирует РИА Новости заявление Минэнерго.
Вопросы безопасности БелАЭС стали для определенных политических сил Литвы предметом постоянных спекуляций, возможностью «заработать баллы» в угоду собственным интересам, полагают в ведомстве.
Для этих целей формируется образ Белоруссии как источника угрозы ядерной безопасности в Европе, добавили в министерстве.
Резолюция сейма Литвы была принята на фоне инспирированных Западом беспорядков в Белоруссии.
Евросоюз и США не признают легитимным президентом набравшего более 80% голосов на выборах главы государства Александра Лукашенко.
Литовский парламент объявил президентом Белоруссии Светлану Тихановскую, которая набрала примерно 10% голосов на выборах президента республики.
После своего поражения она сбежала из Белоруссии на территорию Литвы.