Ни одна из парламентских партий Украины, в том числе и «Слуга народа», не сможет одержать победу на местных выборах 25 октября. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко

Владимир Фесенко: Поражения «Слуги народа» на местных выборах не будет © glavred.info

«Конечно, критика есть и будет, но это местные выборы, не президентские и не парламентские, поэтому значительная часть внимания будет обращена на местную проблематику. И задача «Слуги народа» не выиграть эти выборы, это сейчас невозможно, кстати, для любой парламентской партии это сейчас невозможно. В большинстве случаев будут создаваться правящие коалиции в местных советах, и задача «Слуги народа» войти в эти коалиции», — объяснил политолог.

Владимир Фесенко напомнил, что партия «Слуга народа» сохраняет поддержку в своем базовом ядерном электорате, который составляет молодежь. «Слуга народа» остается партией молодого поколения, поэтому политсиле надо бороться за симпатии именно этого избирателя.

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