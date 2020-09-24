По его словам, экономический кризис и пандемия, которые ударили по всему миру, ударили и по Украине, поэтому снижение рейтинга «Слуги народа» объективно и закономерно.
«Конечно, критика есть и будет, но это местные выборы, не президентские и не парламентские, поэтому значительная часть внимания будет обращена на местную проблематику. И задача «Слуги народа» не выиграть эти выборы, это сейчас невозможно, кстати, для любой парламентской партии это сейчас невозможно. В большинстве случаев будут создаваться правящие коалиции в местных советах, и задача «Слуги народа» войти в эти коалиции», — объяснил политолог.
Владимир Фесенко напомнил, что партия «Слуга народа» сохраняет поддержку в своем базовом ядерном электорате, который составляет молодежь. «Слуга народа» остается партией молодого поколения, поэтому политсиле надо бороться за симпатии именно этого избирателя.
Полностью интервью можно прочитать здесь.