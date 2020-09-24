На Украине началась вторая волна заболевания COVID-19. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции со словацкой коллегой Зузаной Чапутовой 24 сентября

Вторая волна началась? Анализ распространения и смертности от коронавируса © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Поэтому у нас сегодня действительно запрещен въезд иностранным гражданам. Я думаю, что это правильное решение. У нас такое решение было, когда у нас начиналась первая волна, мы смогли ее остановить. Тогда на 40 миллионов украинских граждан у нас было от 100 до 300 заболевших. Сегодня мы имеем 3 тысячи заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна в Украине», — сказал он.

Ранее о начале второй волны коронавируса заявили также в Канаде и Австрии. Израиль стал первой страной, которая с 25 сентября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом ввела повторный полный карантин на две недели.